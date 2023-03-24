«Яхты и курорты»: В Госдуме призвали заняться вопросами налоговой дисциплины блогеров
Артем Кирьянов отметил, что в обществе давно назрел вопрос к финансам блогеров, которые находятся в серой или черной зоне.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН призвал заниматься вопросами налоговой дисциплины блогеров.
«Я горячо поддерживаю то, что сегодня происходит, вопросы налоговой дисциплины. Многие годы получалось так, что была яркая картинка: блогеры-миллиардеры на яхте, на самолете, шампанское, курорты… Возникал вопрос у людей, за какие такие заслуги это все счастье. Это раздражает не только людей, которые понимают, что эти деньги находятся в серой, даже в черной зоне. Это раздражает обычных граждан, которые видят это в интернете. Общее чувство несправедливости происходящего», - отметил он.
В СМИ за короткое время произошло сразу несколько громких скандалов из-за обвинений известных блогеров в неуплате налогов. Первыми эту волну запустили обвинения налоговиков в адрес Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной (Лерчек) – их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей.
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