«Торгуют лицом»: Депутат назвал блогерство пирамидой, которая вытягивает деньги людей

Артем Кирьянов заявил, что блогеры давно занимаются серьезным бизнесом с продюсерами и целыми фирмами, эту деятельность необходимо контролировать. 

Крупные блогеры давно занимаются серьезным бизнесом по типу пирамиды, эту сферу необходимо регулировать, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«У нас сегодня сложилась ситуация, что то, что делают блогеры, это уже не сами блогеры, а конторы, фирмы, продюсерские центры. Этот человек, получается, просто торгует лицом, а все остальное – это на самом деле большой серьезный бизнес. Этот бизнес построен по принципу пирамиды, МЛМ, в этот бизнес втягиваются новые лица. Это носит массовый характер. Такие пирамиды вытягивают деньги из людей по-разному, это не только прямые деньги. В части такого бизнеса давно пора наводить порядок», - объяснил он.

В СМИ за короткое время произошло сразу несколько громких скандалов из-за обвинений известных блогеров в неуплате налогов. Первыми эту волну запустили обвинения налоговиков в адрес Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной (Лерчек) – их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:БлогерыНалогиБизнесГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры