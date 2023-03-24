«Циничные животные!»: В России призвали полностью запретить все блогерские курсы

Необходимо запретить все блогерские курсы, заявил председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган Андрей Ковалев в пресс-центре НСН. Он отметил, что граждане теряют миллиарды на таких «познавательных» мероприятиях.

«К блогерам претензий нет, если они не продают свои курсы, не рекламирует мошенников, пирамиды и так далее. Налоговая служба – это самое эффективное ведомство в нашем правительстве. Если вы зарегистрировали ИП и попробуете не платить налоги, они к вам придут, они видят все. Может, это приняло уже характер национального бедствия, и обратили на это внимание. Оборот всех мошенников в нашей стране – более триллиона рублей, столько теряют наши граждане. Люди теряют деньги, это страшно. Они не просто хотят, чтобы люди отдали им деньги, они хотят заставить продать свои квартиры, взять кредиты и так далее. Это циничные и мерзкие животные. Сегодня людей учат мечтать, появились врачи… Выход один: полностью запретить все курсы. Да, там есть какой-то процент хороших курсов, но придется все запретить», - отметил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН уточнил, что бюджет РФ теряет от 30 миллиардов рублей в год из-за недоплаченных налогов в блогосфере.

