Депутат Кирьянов: Новые уголовные дела против блогеров будут возникать каждую неделю
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике отметил, что некоторые такие дела можно отнести к «организации преступного сообщества».
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что новые уголовные дела против блогеров будут возникать каждую неделю.
«Сегодня мы видим, какие серьезные суммы выставляются к уплате по налогам. Власти, общественность всегда предупреждали, что так делать нельзя. Мы сталкиваемся с сотнями миллионов рублей, которые вменяются как неуплаченные налоги. Это особо крупный размер. У нас очень лояльное законодательство, при первом нарушении, если погашены все штрафы, не следует уголовного наказания. Но речь идет о том, что по этим делам и по тем делам, которые будут возникать в будущем, наверное, каждую неделю, есть состав не только неуплаты налогов. Есть и другие истории по легализации, некоторые истории вообще можно отнести к организации преступного сообщества, там санкции от 12 лет строгого режима. Шутить с государством не рекомендуется», - рассказал он.
Уход от уплаты налогов из-за использования упрощенной системы налогообложения сегодня распространен, заявил ранее экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН. По его словам, правоохранители «взялись» и за блогеров, с которыми до этого «не хотели связываться».
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