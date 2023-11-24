27.11.2023 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему:

«10-я симфония Бетховена от нейросети и замена дирижеров: классическая музыка из будущего»

Область применения и возможности ИИ почти безграничны. Искусственный интеллект способен генерировать музыкальные композиции, интегрировать в них голоса давно умерших исполнителей и создавать неизвестные ранее музыкальные жанры. В России наибольшей популярностью пользуются программы AIVA, Mubert, MuseNet и онлайн-сервис по созданию ремиксов TheWubMachine. Filatov & Karas недавно создали трек и музыкальный клип совместно с искусственным интеллектом Сбера.

В России также создали нейросеть, позволяющую «дирижировать» воспроизведением классической музыкальных произведений. А на VIII Восточном экономическом форуме состоялся концерт для которого искусственный интеллект придумал и исполнил музыкальную партию под аккомпанемент Большого симфонического оркестра.

Участники пресс-конференции:

Петр Дранга музыкант, композитор, создатель «Симфонии №1» совместно с искусственным интеллектом

музыкант, композитор, создатель «Симфонии №1» совместно с искусственным интеллектом Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet

Приглашены:

Александр Князев российский виолончелист, органист. Народный артист Российской Федерации;

российский виолончелист, органист. Народный артист Российской Федерации; Юрий Медяник дирижер, президент Центра классической и народной музыки «Плюри Арт»

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

На каком уровне сейчас развитие искусственного интеллекта в музыке?

Как музыканты используют искусственный интеллект?

Кому принадлежат права на музыку, написанную нейросетью?

Сможет ли нейросеть полностью заменить человека в процессе написания музыки?

Считается ли музыка, написанная нейросетью искусством?

Какое будущее ждет современную музыку?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



