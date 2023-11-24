27.11.2023 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему:
«10-я симфония Бетховена от нейросети и замена дирижеров: классическая музыка из будущего»
Область применения и возможности ИИ почти безграничны. Искусственный интеллект способен генерировать музыкальные композиции, интегрировать в них голоса давно умерших исполнителей и создавать неизвестные ранее музыкальные жанры. В России наибольшей популярностью пользуются программы AIVA, Mubert, MuseNet и онлайн-сервис по созданию ремиксов TheWubMachine. Filatov & Karas недавно создали трек и музыкальный клип совместно с искусственным интеллектом Сбера.
В России также создали нейросеть, позволяющую «дирижировать» воспроизведением классической музыкальных произведений. А на VIII Восточном экономическом форуме состоялся концерт для которого искусственный интеллект придумал и исполнил музыкальную партию под аккомпанемент Большого симфонического оркестра.
Участники пресс-конференции:
- Петр Дранга музыкант, композитор, создатель «Симфонии №1» совместно с искусственным интеллектом
- Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet
Приглашены:
- Александр Князев российский виолончелист, органист. Народный артист Российской Федерации;
- Юрий Медяник дирижер, президент Центра классической и народной музыки «Плюри Арт»
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- На каком уровне сейчас развитие искусственного интеллекта в музыке?
- Как музыканты используют искусственный интеллект?
- Кому принадлежат права на музыку, написанную нейросетью?
- Сможет ли нейросеть полностью заменить человека в процессе написания музыки?
- Считается ли музыка, написанная нейросетью искусством?
- Какое будущее ждет современную музыку?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8