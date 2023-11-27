«Нет проблем»: Клименко заявил, что ИИ не вытеснит творческих людей

Проблемы начинаются у бильд-редакторов, которым нужно подгонять под статью картинку, отметил в эфире НСН основатель LiveInternet Герман Клименко. 

Искусственный интеллект (ИИ) не представляет проблемы для творческих людей, он не умеет создавать, а лишь учится на существующих объектах, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН.

Искусственный интеллект написал музыку городов России
«Мы реагируем на спрос. Знаю проект, когда люди взяли всю музыку, которая есть, загрузили все хиты по годам, и задали задачу сгенерировать хиты в стиле 80-х годов… Это не четыре-пять дней работы, но в целом – задача техническая. Мое мнение: это не убивает музыкальную историю. Если какую-то тему еще не создали, то ИИ ее и не создаст, он учится на существующих объектах. Он не может ничего придумать – не сделает лучше, но и не сделает хуже. В определенной степени он начинает повторять… То есть для творческих людей ИИ не представляет проблемы. Проблемы начинаются, условно, у бильд-редакторов, которым нужно под статью подогнать картинку. И в музыке то же самое», - сказал Клименко.

Ранее Герман Клименко в интервью НСН рассказал, что ИИ может генерировать за плату объекты, свободные от поборников авторского права, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектРоссия

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