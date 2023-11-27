«Получаем энергию!»: Музыкант Дранга заявил, что ИИ не заменит живое воспроизведение
У искусственного интеллекта нет тонкой энергетической нити – связи с Богом, в отличие от человека, отметил в эфире НСН Петр Дранга.
Музыкант, композитор, создатель «Симфонии №1» совместно с искусственным интеллектом Петр Дранга в пресс-центре НСН заявил, что ИИ не способен передать атмосферу живого воспроизведения, поэтому не сможет заменить музыкантов.
«Да, ИИ пойдет дальше... Но мы на живые концерты зачем ходим? Мы получаем энергию от проводников, которую потом тоже отдаем.... Эта энергия происходит от настоящего. Что такое создание музыки? Это слушать и записывать, а не вымучивать и выдумывать. Это все уже во Вселенной есть. Люди этим питаются, отдают обратно, получают заново. ИИ, к сожалению или к счастью, в этот процесс пока попасть не может. Но хорошим подспорьем в будущем ИИ для людей может стать», - сказал Дранга.
Он отметил, что у искусственного интеллекта нет «тонкой энергетической нити» – связи с Богом, в отличие от человека.
«Что касается искусственного интеллекта и творчества: мое мнение – «психов» это коснется в последнюю очередь. У искусственного интеллекта пока нет этой тонкой энергетической нити – связи с Богом. И я думаю, что быть не может. Поэтому, даже создавая прототип очень умного мозга, строящего картину мира по миллиардам выученных текстов и ситуаций, в основе это все равно остается искусственным интеллектом. Связи с Богом у ИИ нет, а у человека есть. Так создан мир. Кроме того, важна история создания того или иного произведения. Искусственный интеллект этим похвастаться не может», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее российский футуролог, общественный деятель Данила Медведев в пресс-центре НСН заявил, что начинающие музыканты могут реализовывать свои задумки через чат-бот ChatGPT. Однако, указал он, в этом есть опасность для них, передает «Радиоточка НСН».
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