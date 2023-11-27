Клименко: ИИ позволяет генерировать музыкальные композиции за плату
Основатель LiveInternet Герман Клименко в эфире НСН отметил, что за определенную плату можно генерировать музыкальные композиции и фото с помощью искуственного интеллекта.
Искусственный интеллект (ИИ) может генерировать за плату объекты, свободные от поборников авторского права, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН.
«Когда ты можешь за чужой трек, чужую фотографию, чужой текст получить не шлепочек, а по-взрослому, то, что хотят сейчас сделать – оборотные штрафы за утерю персональных данных, последствия будут примерно такие же. Любая система тут же устраивается наоборот, появляется очевидный спрос. Огромный пласт всех этих картин, посмотрите, где это используется. Это чисто избавление от этого ярма авторского права. Я за деньги для автора. Но у нас странно получилось, что у нас автор отдельно, законодательство отдельно… В результате идет острый конфликт, который благополучно решился. Я плачу устаканенные 20 долларов в месяц, жду, когда появится что-то интегрированное и будет сразу все: и голос, и речь, и картинки», - сказал Клименко.
Ранее ученые из России и Германии разработали нейросетевую систему, позволяющую «дирижировать» воспроизведением классических музыкальных произведений - произвольным образом менять их звучание при помощи жестов, мимики и голоса, передает «Радиоточка НСН».
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