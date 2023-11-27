«Откуда компетенции?»: Названа опасность ChatGPT для молодых музыкантов

«Если мы пытаемся понять место искусственного интеллекта в музыке и пытаемся сравнивать с человеком, мы не замечаем нюансов. Исполнители бывают разного уровня: начинающий музыкант, композитор, дирижер, или человек с 20-30-летним опытом, который вкладывает в музыку нюансы, которые влияют на общее восприятие. У ИИ тоже есть разное место в этом процессе. Если вы в роли композитора, то ИИ позволяет реализовать ваши задумки. Но при этом у вас уже есть навыки и компетенции после 20-30 лет труда. А у современного поколения, например, их может не быть – и они просто сделают все через ChatGPT», - сказал Медведев.

По его словам, если музыка будет создаваться с помощью ChatGPT, то молодой музыкант может не обрести нужных компетенций для своей профессии.

«И возникает проблема: откуда будут возникать человеческие компетенции, если все будет делаться с помощью ChatGPT? Каждый год у нас ребята заканчивают школы и вузы, а что мы им даем? Я видел рекламу Study AI: там можно скачать решебник: наводишь камеру и получаешь пошаговое решение. И решения, выстроенные на практике, уходят в прошлое. Так будет и у молодых музыкантов-исполнителей», - резюмировал Медведев.

Ранее дирижер, артист БСО им. П.И. Чайковского, член Международного союза музыкальных деятелей Павел Солдатиков в пресс-центре НСН рассказал, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в музыке является новым этапом, передает «Радиоточка НСН».

