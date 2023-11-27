«Новый этап»: Артист оркестра им. Чайковского об использовании ИИ в музыке
Искусственный интеллект позволяет творческим и нетворческим людям проводить эксперименты, отметил в эфире НСН Павел Солдатиков.
Дирижер, артист БСО им. П.И. Чайковского, член Международного союза музыкальных деятелей Павел Солдатиков в пресс-центре НСН рассказал, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в музыке является новым этапом.
«Мне кажется, что никаких проблем нет. ИИ – это, безусловно, хорошо, это новый этап, новые открытия, возможности. Это инструмент, который позволяет и творческим, и нетворческим людям проводить эксперименты, даже если человек не профессионал», - сказал Солдатиков.
Он отметил, что ИИ является «хорошей темой», если есть возможность использовать его как инструмент.
«Второй момент: живое исполнение и живое написание музыки. Годы идут, но музыка Баха, Моцарта жива… По той причине, что люди еще тогда, когда эта музыка была написана, уловили в ней определенные вибрации, которые в нас откликаются. И эти произведения, шедевры проживают жизнь без нашего участия. Эта музыка звучит даже без нашего воспроизведения. ИИ – хорошая тема, если есть возможность использовать его как инструмент. С течением времени музыкальные инструменты усложнялись, появлялись новые исполнители», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Солдатиков рассказал, что созданное ИИ произведение может быть интересно, однако будет воспроизводиться «миллион раз» по одному и тому же сценарию.
«В части живого исполнения важно, с какого носителя мы музыку слушаем. Одно дело, если это живой концерт, симфонический оркестр, который звучит так, как он есть в натуральном виде – например, в консерватории. Такая музыка откликается иначе, при воспроизведении на каком-либо носителе воспринимается не так ярко, не с теми красками и ощущениями, как было задумано автором. То, что творится здесь и сейчас, - неповторимо. Созданное искусственным интеллектом может быть хорошо, интересно, оригинально, но будет воспроизводиться миллион раз по одному и тому же сценарию», - резюмировал Солдатиков.
Ранее сообщалось, что ученые из России и Германии разработали нейросетевую систему, позволяющую «дирижировать» воспроизведением классических музыкальных произведений - произвольным образом менять их звучание при помощи жестов, мимики и голоса, передает «Радиоточка НСН».
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