«Новый этап»: Артист оркестра им. Чайковского об использовании ИИ в музыке

Он отметил, что ИИ является «хорошей темой», если есть возможность использовать его как инструмент.

«Второй момент: живое исполнение и живое написание музыки. Годы идут, но музыка Баха, Моцарта жива… По той причине, что люди еще тогда, когда эта музыка была написана, уловили в ней определенные вибрации, которые в нас откликаются. И эти произведения, шедевры проживают жизнь без нашего участия. Эта музыка звучит даже без нашего воспроизведения. ИИ – хорошая тема, если есть возможность использовать его как инструмент. С течением времени музыкальные инструменты усложнялись, появлялись новые исполнители», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Солдатиков рассказал, что созданное ИИ произведение может быть интересно, однако будет воспроизводиться «миллион раз» по одному и тому же сценарию.

«В части живого исполнения важно, с какого носителя мы музыку слушаем. Одно дело, если это живой концерт, симфонический оркестр, который звучит так, как он есть в натуральном виде – например, в консерватории. Такая музыка откликается иначе, при воспроизведении на каком-либо носителе воспринимается не так ярко, не с теми красками и ощущениями, как было задумано автором. То, что творится здесь и сейчас, - неповторимо. Созданное искусственным интеллектом может быть хорошо, интересно, оригинально, но будет воспроизводиться миллион раз по одному и тому же сценарию», - резюмировал Солдатиков.

Ранее сообщалось, что ученые из России и Германии разработали нейросетевую систему, позволяющую «дирижировать» воспроизведением классических музыкальных произведений - произвольным образом менять их звучание при помощи жестов, мимики и голоса, передает «Радиоточка НСН».

