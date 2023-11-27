Музыкант Дранга: Многие профессии могут заменить на обслуживание ИИ
Искусственный интеллект будет интегрирован в жизнь людей по-умному, отметил в эфире НСН Петр Дранга.
Со временем многие профессии могут быть заменены на обслуживание искусственного интеллекта (ИИ), допустил музыкант, композитор, создатель «Симфонии №1» совместно с искусственным интеллектом Петр Дранга в пресс-центре НСН.
«Мы не представляем, на пороге каких изменений мы стоим. Что касается искусственного интеллекта, внедряемого в нашу жизнь, пока это небольшие маленькие пробнички, эксперименты, это еще не то, что готовится произойти. Думаю, неизбежно, что в какой-то момент многие профессии будут заменены на обслуживание этого ИИ. Плохого в этом ничего нет. Во-первых, это не так скоро произойдет. Во-вторых, я всегда верю в хорошее и надеюсь, что каким-то образом ИИ будет интегрирован в нашу жизнь по-умному. Там много вопросов: например, как создать алгоритмы, которые запретят искусственному интеллекту обходить алгоритмы», - сказал Дранга.
Ранее сообщалось, что ученые из России и Германии разработали нейросетевую систему, позволяющую «дирижировать» воспроизведением классических музыкальных произведений - произвольным образом менять их звучание при помощи жестов, мимики и голоса, передает «Радиоточка НСН».
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