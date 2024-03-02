«Знаем об участии НАТО»: В мире не сомневаются в планах ФРГ атаковать Крымский мост
В подлинности беседы офицеров немецкого бундесвера, которые обсуждали атаки на Крымский мост, не сомневаются ни в России, ни на Западе. Это подтверждают высказывания Лаврова, Буданова*, политиков в Германии.
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян разместила в Сети запись разговоров офицеров бундесвера Германии о планах ударов по Крымскому мосту. МИД РФ потребовал от Германии соответствующих объяснений, передает ТАСС.
Симоньян представила пользователям аудио и текстовую расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры ВВС Германии обсуждают применение ракет Taurus – десятков ракет, которые потребуются с учетом протяженности моста.
29 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, так как они могут поражать цели в Москве.
Политик отметил, что ракеты Taurus в руках Киева способны достать до целей «где-нибудь в Москве». Он подчеркнул, что вместе с ракетами Берлину пришлось бы направить немецких военнослужащих для контроля.
Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН отмечал, что канцлер ФРГ не отправит ракеты Taurus Киеву, так как это приведет к опасной эскалации конфликта.
«Я критикую (канцлера ФРГ Олафа – ред. НСН) Шольца, но хорошо, что он не отправит ракеты большой дальности Taurus. Он это не одобрит, потому что это другая степень эскалации», – говорил Зингер.
Официальная позиция в Москве и Берлине
России доподлинно известно о том, что военные НАТО участвуют в действиях Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его ответ из беседы с журналистами в Турции опубликован на сайте МИД РФ.
Российский министр прокомментировал аудиозапись разговора немецких военных, опубликованную Маргаритой Симоньян.
«Вы знаете, конечно, с одной стороны, поразительно, а с другой стороны - нет», - подчеркнул Лавров.
По словам Лаврова, для России не секрет, что военные НАТО участвуют в боевых действиях на Украине.
«Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются под наемников», - сказал Лавров.
Министерство обороны ФРГ дважды отказывалось давать комментарии по поводу беседы военнослужащих об ударах по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.
«Благодарим вас за повторный запрос. Нам нечего добавить к нашему ответу», — заявили в пресс-службе немецкого ведомства.
Таким образом, министерство ФРГ не подтвердило, но и не опровергло подлинность аудиозаписи беседы офицеров бундесвера, обсуждавших удар по Крымскому мосту.
В российском МИДе заявили, что попытка Берлина уйти от ответа станет признанием вины ФРГ.
«Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram.
Заявления на Украине
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* (*в России включен в реестр террористов и экстремистов) заявил, что Киев атакует Крымский мост. Такое заявление он сделал вскоре после публикации переговоров офицеров бундесвера Германии, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.
Кимаковский напомнил о видеообращении Буданова 25 февраля, в котором глава ГУР Украины призвал граждан не пользоваться Крымским мостом и пообещал новые «сюрпризы».
«Он четко сказал, что в 2024 году они сделают всё, чтобы Крымского моста не осталось. Для них взрыв Крымского моста – это такой пиар-ход и в большей степени одно из действий в информационной войне. И они будут планировать осуществить это в этом году», – отметил он в беседе с РИА Новости.
Реакция в западных СМИ
Крупные западные СМИ сходятся во мнении, что запись разговора офицеров бундесвера, опубликованная Симоньян, является подлинной. Die Welt пишет, что это аудио появилось в бундесвере, военные считают его аутентичным. Spiegel и Bild также сообщают, что запись является с высокой вероятностью подлинной. По данным таблоида Bild, в немецком сегменте соцсети Х аккаунты, распространявшие запись, начали блокировать.
Показательно, что немецкая газета Berliner Zeitung признала аутентичность опубликованной беседы немецких военных.
«Это не был ни фейк, ни искусственный интеллект. Это была почти сорокаминутная запись встречи генералов ВВС высочайшей военной и политической взрывоопасности», – сообщает издание.
Более того, журнал Spiegel со ссылкой на источники также сообщил, что министерство обороны Германии обеспокоено возможностью утечки ещё большего объёма информации, а не только одного опубликованного фрагмента переговоров немецких офицеров об атаке на Крымский мост.
«В Минобороны встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», — цитирует публикацию RT.
Теперь в минобороны ФРГ задумались, могли ли прослушивать и другие переговоры бундесвера Германии?
Реакция политиков
Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер полагает, что запись офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту подлинной, сообщает газета Handelsblatt.
«Родерих Кизеветтер считает сообщения о прослушивании разговоров достоверными... Разговор между офицерами бундесвера, судя по всему, "был намеренно слит в сеть", поскольку канцлер (Олаф – прим НСН)Шольц оказывается под растущим общественным давлением с требованием поставить ракеты Taurus на Украину», – заявил политик.
Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц отрицал, что Североатлантический альянс выступает одной из сторон в конфликте на Украине, сообщает «РЕН ТВ».
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