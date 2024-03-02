Симоньян представила пользователям аудио и текстовую расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры ВВС Германии обсуждают применение ракет Taurus – десятков ракет, которые потребуются с учетом протяженности моста.

29 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, так как они могут поражать цели в Москве.

Политик отметил, что ракеты Taurus в руках Киева способны достать до целей «где-нибудь в Москве». Он подчеркнул, что вместе с ракетами Берлину пришлось бы направить немецких военнослужащих для контроля.

Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН отмечал, что канцлер ФРГ не отправит ракеты Taurus Киеву, так как это приведет к опасной эскалации конфликта.