Бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине ракет Taurus
Бундестаг проголосовал против проекта резолюции оппозиции ФРГ с требованием передать Украине ракеты Taurus, сообщает ТАСС.
Уточняется, что в документе фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) призывают признать Россию «экзистенциальной угрозой» и ужесточить санкции.
Также германская оппозиция требовала передать Киеву ракеты Taurus и прочие боеприпасы.
Против резолюции выступили 480 депутатов бундестага, поддержали её только 182 парламентария, ещё пятеро воздержались.
Ранее глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что поставки Taurus Киеву уже давно должны были начаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru