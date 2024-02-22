Бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине ракет Taurus

Бундестаг проголосовал против проекта резолюции оппозиции ФРГ с требованием передать Украине ракеты Taurus, сообщает ТАСС.

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Уточняется, что в документе фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) призывают признать Россию «экзистенциальной угрозой» и ужесточить санкции.

Также германская оппозиция требовала передать Киеву ракеты Taurus и прочие боеприпасы.

Против резолюции выступили 480 депутатов бундестага, поддержали её только 182 парламентария, ещё пятеро воздержались.

Ранее глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что поставки Taurus Киеву уже давно должны были начаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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