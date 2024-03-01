Ракеты преткновения: Шольц и Макрон поссорились из-за Украины

При этом, указывает газета, французские чиновники подчеркивают, что предоставляют Киеву действительно необходимое вооружение.

ШОЛЬЦ vs МАКРОН

Ранее Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла 26 февраля, не стал исключать возможность отправки сухопутных войск Запада в зону спецоперации. Президент Франции также заявил, что западные страны намерены сделать все необходимое, чтобы Россия не смогла одержать победу в этом конфликте. Со своей стороны, Шольц не стал отвечать на вопросы журналистов и не поделился мнением, почему Макрон выбрал подобные формулировки.

При этом Шольц ответил Макрону и напомнил о существующих между странами Европы договоренностях, а также выступил с утверждением, что на Украине не будет сухопутных войск, официально отправленных туда странами НАТО или европейскими государствами.

Издание Tagesspielgel 28 февраля сообщило, что громкое высказывание Эммануэля Макрона об отправке военных Североатлантического альянса на Украину вынудило Шольца «поставить его на место».

«До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место», – пишут авторы статьи.

Кроме того, ранее французский президент объявил о создании коалиции по дальнобойным вооружениям для Киева. При этом Шольц неоднократно заявлял, что Германия не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus. По мнению газеты Tagesspielgel, «вербальное наступление» Макрона является «еще одним камнем в огород» немецкого лидера.

А 29 февраля Шольц еще раз указал, что Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, так как они могут поражать цели в Москве.