Ракеты преткновения: Шольц и Макрон поссорились из-за Украины
Канцлер ФРГ Шольц и президент Франции Макрон расходятся во мнениях по поставкам дальнобойных ракет Киеву и отправке своих военных в зону СВО. На Западе говорят об «открытой конфронтации» между лидерами.
Расхождения во мнениях на тему оказания военной помощи Украине между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем начали перерастать в открытый конфликт. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что ФРГ недовольна отставанием Парижа от Берлина в вопросе выделения средств на поддержку Киева, которое сохраняется несмотря на решительные заявления французского президента. По оценкам германского Кильского института мировой экономики, Франция направила Киеву 640 млн евро военной помощи, в то время как Германия передала или пообещала выделить 17,7 млрд евро.
При этом, указывает газета, французские чиновники подчеркивают, что предоставляют Киеву действительно необходимое вооружение.
ШОЛЬЦ vs МАКРОН
Ранее Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла 26 февраля, не стал исключать возможность отправки сухопутных войск Запада в зону спецоперации. Президент Франции также заявил, что западные страны намерены сделать все необходимое, чтобы Россия не смогла одержать победу в этом конфликте. Со своей стороны, Шольц не стал отвечать на вопросы журналистов и не поделился мнением, почему Макрон выбрал подобные формулировки.
При этом Шольц ответил Макрону и напомнил о существующих между странами Европы договоренностях, а также выступил с утверждением, что на Украине не будет сухопутных войск, официально отправленных туда странами НАТО или европейскими государствами.
Издание Tagesspielgel 28 февраля сообщило, что громкое высказывание Эммануэля Макрона об отправке военных Североатлантического альянса на Украину вынудило Шольца «поставить его на место».
«До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место», – пишут авторы статьи.
Кроме того, ранее французский президент объявил о создании коалиции по дальнобойным вооружениям для Киева. При этом Шольц неоднократно заявлял, что Германия не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus. По мнению газеты Tagesspielgel, «вербальное наступление» Макрона является «еще одним камнем в огород» немецкого лидера.
А 29 февраля Шольц еще раз указал, что Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, так как они могут поражать цели в Москве.
Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН отмечал, что канцлер ФРГ не отправит ракеты Taurus Киеву, так как это приведет к опасной эскалации конфликта.
«Я критикую (канцлера ФРГ Олафа – ред. НСН) Шольца, но хорошо, что он не отправит ракеты большой дальности Taurus. Он это не одобрит, потому что это другая степень эскалации», – говорил Зингер.
МАКРОН «ВЗВЕСИЛ», МЕДВЕДЕВ – ПРИГРОЗИЛ
Эммануэль Макрон 29 февраля заявил, что его слова о возможной отправке наземных войск на территорию Украины были взвешены и выверены.
«Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено. Это достаточно серьезная тема», – сказал он на открытии олимпийской деревни летних Игр 2024 года в Париже.
Российские власти предупредили Францию о серьезных последствиях подобных заявлений. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления Макрона о возможной отправке Украине дальнобойных ракет и вводе войск на ее территорию. Он заявил, что у Макрона произошло «недержание речи».
«Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такие заявления французского президента говорят о «болезненной проблеме» Макрона. Медведев также назвал слова Макрона об Украине «необдуманной реакцией».
При этом в прошлом году Дмитрий Медведев предупреждал, что РФ может применить гиперзвуковые ракеты, если страны НАТО направят войска на Украину.
Ранее, 26 февраля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам заседания словацкого Совбеза заявил, что от обсуждений возможной отправки западных войск на Украину идет «мороз по коже». В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что заявления о возможной отправке военнослужащих западных стран на Украину противоречат позиции НАТО: альянс принял решение «о невмешательстве» еще два года назад, оно остается в силе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три курских села остались без электричества из-за беспилотника ВСУ
- В Камеруне по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП
- В ДТП в подмосковной Кашире погибли три человека
- Концерты Алены Свиридовой в Волгограде и Петербурге перенесли
- СМИ: В академии ВКС четырех преподавателей арестовали за махинации
- Мэр Дзержинска: Жертв и разрушений после уничтожения БПЛА над городом нет
- Трех теневых банкиров задержали в Ярославле
- В Полтавской области Украины произошло землетрясение
- Системный аналитик, продавец и няня попали в топ высокооплачиваемых вакансий
- Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовали четыре дрона ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru