«Изолировать Крым»: Украина просит немецкие ракеты Taurus, Шольц непреклонен

Ранее фракции коалиционных партий внесли на обсуждение Бундестага резолюцию, в которой говорится о том, что долгосрочная военная поддержка Украины включает в себя в том числе поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов, чтобы Киев мог наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в «глубоком тылу» российских сил. Taurus в документе не упоминаются, однако, по общему мнению местных экспертов, речь идет именно о них.

ШОЛЬЦ НЕПРЕКЛОНЕН, КИЕВ ПРОСИТ РАКЕТЫ

Так, Шольц сдержанно реагировал на призывы украинской стороны поставить Taurus и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Канцлер неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow (дальность свыше 250 километров), которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше – до 500 километров.

Украинские власти продолжают призывать Германию поставить им ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский в январе призвал Запад предоставить Taurus, чтобы разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России.

«Это может позволить Украине разрушить мост стоимостью четыре миллиарда долларов, фактически изолируя Крымский полуостров от России», – говорил Зеленский в интервью The Economist.