«Изолировать Крым»: Украина просит немецкие ракеты Taurus, Шольц непреклонен
Канцлер ФРГ Шольц отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Между тем Киев все еще ждет поставок, а Россия пригрозила немецким властям ответом.
Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает резолюцию, которую 22 февраля обсудит Бундестаг и в которой звучит призыв передать Украине дальнобойное оружие, однако не менял своей позиции по вопросу передачи Киеву таких вооружений, как ракеты Taurus.
«Что касается поставки специальной боевой системы, то он (канцлер – ред. НСН) остается при своей позиции», – заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
В то же время Хебештрайт конкретно не упомянул название ракет Taurus.
Ранее фракции коалиционных партий внесли на обсуждение Бундестага резолюцию, в которой говорится о том, что долгосрочная военная поддержка Украины включает в себя в том числе поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов, чтобы Киев мог наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в «глубоком тылу» российских сил. Taurus в документе не упоминаются, однако, по общему мнению местных экспертов, речь идет именно о них.
ШОЛЬЦ НЕПРЕКЛОНЕН, КИЕВ ПРОСИТ РАКЕТЫ
Так, Шольц сдержанно реагировал на призывы украинской стороны поставить Taurus и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Канцлер неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.
Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow (дальность свыше 250 километров), которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше – до 500 километров.
Украинские власти продолжают призывать Германию поставить им ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский в январе призвал Запад предоставить Taurus, чтобы разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России.
«Это может позволить Украине разрушить мост стоимостью четыре миллиарда долларов, фактически изолируя Крымский полуостров от России», – говорил Зеленский в интервью The Economist.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире немецкого телеканала ZDF также заявлял, что Киев все еще рассчитывает получить от ФРГ эти дальнобойные ракеты.
Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 18 февраля сообщила, что обсуждения по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus продолжатся. По словам чиновника, дискуссии будут проводиться по инициативе Свободной демократической партии, которую она представляет. Также она раскритиковала нежелание Олафа Шольца отправлять вооружение Киеву.
«Наша армия и все, кто несет ответственность за поставки оружия, сделали все возможное. Мне сложно объяснить, почему канцлер не может просто сказать: "Хорошо, давайте сделаем это"», – признала она.
В свою очередь депутат Бундестага Норберт Реттген заявил, что в контексте нынешней внешней политики Берлина Киев стоит выше Москвы, поэтому Германия должна передать ВСУ Taurus, несмотря на опасность эскалации конфликта.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Российский сенатор Алексей Пушков заявил 20 февраля, что возможная передача ракет Taurus Украине от ФРГ не изменит положение дел на поле боя, но еще больше втянет страны НАТО в конфликт. Он напомнил Западу, что не существует «волшебной пули», которая изменит расклад сил на поле боя.
«Это шаг очень рискованный политически, поскольку он еще больше втянет США, Германию и другие страны НАТО (в конфликт – ред. НСН). И шаг не слишком эффективный с военной точки зрения, поскольку он не изменит соотношение сил и положение дел на поле боя», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Запад постоянно ищет «волшебную пулю», передавая ВСУ танки Abrams и Leopard, дальнобойную артиллерию, истребители F-16 и системы ПВО Patriot.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что «нет такого оружия», которое могло бы изменить расстановку сил на поле боя в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что немецкие заводы, специализирующиеся на производстве дальнобойных ракет Taurus, станут законной целью для российских войск в случае их поставок на Украину, передает «Радиоточка НСН».
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