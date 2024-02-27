«Армии не осталось»: Войска Запада назвали бесполезными для помощи Украине
Если западные страны отправят свои войска на Украину, то это будет означать начало войны с Россией, отметил в эфире НСН Алексей Подберезкин.
Страны Евросоюза имеют небольшие сухопутные войска, их отправка на Украину не изменит ситуацию в ее пользу, заявил военный эксперт Алексей Подберезкин в интервью НСН. По его словам, Вооруженные силы РФ в 10 раз сильнее армий США и Евросоюза.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, при этом консенсус на данный момент не достигнут. Кроме того, он отметил, что Европейский союз договорился создать коалицию для поставок Украине ракет и бомб среднего и дальнего действия.
«У Франции сухопутные силы небольшие, вооружений и военной техники, за исключением авиации, очень немного. В Англии сухопутных сил практически не осталось… Поэтому, не очень понимаю, что они могут направлять. При этом вся иностранная техника хороша в песках Сахары или в других местах. На Украине эта техника не годится с ее климатом и почвой. Российская армия сейчас с точки зрения военного искусства и с точки зрения вооружений в 10 раз сильнее сухопутных армий США, уже не говорю про европейские страны, где их просто не осталось. Сухопутные силы Франции, Англии и Германии вместе взятые составляют 300-350 тысяч человек. Если они сдвинут и перетащат все до последнего в Польшу, то максимум они удвоят украинские силы», – сказал Подберезкин.
Он также выразил уверенность, что заявление Макрона об отправке западных войск на Украину не более, чем пропаганда. По словам эксперта, Евросоюз крайне обеспокоен активным наступлением ВС РФ, на фоне чего пытается исправить «неисправимую ситуацию».
«Убежден, что такого рода заявления носят пропагандистский характер. Понятно, что отправление воинских частей какими-то странами, даже вне рамок НАТО, просто на основании каких-то двусторонних соглашений на Украину означает начало войны между РФ и этими странами. Не думаю, что это имеет под собой какие-то основания. Наше наступление, особенно после Авдеевки, на всех стратегических направлениях очень беспокоит ЕС. Они предпринимают дополнительные усилия для того, чтобы исправить ситуацию, которая неисправима. Они ничего не успеют сделать до конца года кроме того, что какие-то еще дополнительные ресурсы соскребут с тех стран, которые недодали. Они начали говорить об этом с испугу, уж очень им не хочется признать поражение ВСУ и Украины в этом году, но это придется сделать», – резюмировал собеседник НСН.
В НАТО и ЕС ранее заявляли о том, что они не допускают отправку собственных войск на Украину, поскольку не хотят становиться прямыми участниками конфликта с Россией. О том, что немецкие военные не окажутся на Украине, сообщал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он объяснял, что соглашение о гарантиях безопасности, которое Берлин и Киев заключили 16 февраля, предусматривает долгосрочную поддержку Украины в том, чтобы страна могла сама себя защитить, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков отказался комментировать приговор сжегшему коран Журавелю
- Литва признала 397 россиян угрозой нацбезопасности
- Шольц заверил, что страны ЕС и НАТО не будут направлять свои войска на Украину
- Представитель кандидата Харитонова нецензурно раскритиковал темы дебатов
- В Венгрии выразили протест против отправки войск на Украину
- Громкая музыка в спортзалах может негативно влиять на слух
- СМИ: В России начали отменять концерты Анны Asti
- Шойгу: Резервные батальоны подготовят в ВВО для наращивания боевых возможностей
- Массовый сбой распространился на Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp
- Лондонский особняк Фредди Меркьюри выставили на аукцион
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru