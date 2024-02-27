«Армии не осталось»: Войска Запада назвали бесполезными для помощи Украине

Страны Евросоюза имеют небольшие сухопутные войска, их отправка на Украину не изменит ситуацию в ее пользу, заявил военный эксперт Алексей Подберезкин в интервью НСН. По его словам, Вооруженные силы РФ в 10 раз сильнее армий США и Евросоюза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, при этом консенсус на данный момент не достигнут. Кроме того, он отметил, что Европейский союз договорился создать коалицию для поставок Украине ракет и бомб среднего и дальнего действия.