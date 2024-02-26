Олаф Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus
Поставка Украине крылатых ракет Taurus чревата втягиванием Германии в конфликт. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, некоторые из тех, кто призывает к передаче ракет, «даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в конфликте».
«Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение», - подчеркнул Шольц.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует разницу в количестве российского вооружения на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru