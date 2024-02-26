Олаф Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus

По его словам, некоторые из тех, кто призывает к передаче ракет, «даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в конфликте».

«Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение», - подчеркнул Шольц.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует разницу в количестве российского вооружения на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

