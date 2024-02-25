Вооружают до зубов? Украина ждет оружие, Запад затягивает поставки

«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской», — заявил президент Украины.

«При этом в конце декабря Украина ударила по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Погиб 21 человек, включая детей, более 100 человек пострадали. Кроме того, ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A», – напоминает РИА Новости.