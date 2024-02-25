Вооружают до зубов? Украина ждет оружие, Запад затягивает поставки
Владимир Зеленский пообещал не применять западное оружие на российской территории, но Киев потребовал его от союзников. В России Владимир Путин совершил полёт на стратегическом бомбардировщике ТУ-160.
Киев не будет использовать оружие, переданное Украине западными странами, для поражения целей на территории России. Заявление президента Владимира Зеленского процитировало издание «Страна.ua».
«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской», — заявил президент Украины.
«При этом в конце декабря Украина ударила по Белгороду из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. Погиб 21 человек, включая детей, более 100 человек пострадали. Кроме того, ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A», – напоминает РИА Новости.
Военный корреспондент Юрий Котёнок также призывает не верить Зеленскому и готовиться к нанесению ударов со стороны Украины с помощью западного оружия.
«Нужно быть готовыми к попыткам ударов в т.ч. по Москве, т.к. вооружение, которое им будут передавать, способно достигать столицы даже с перелетом. Мы уже сейчас ловим ракеты у НижнегоНовгорода, Волгограда, на расстоянии дальше, чем до Москвы», – написал он в своем Telegram-канале.
На прошедешей неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Тем не менее, Киев все еще ждет поставок западных ракет. Они предназначены для того, чтобы Киев мог наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в «глубоком тылу» российских сил. И хотя названия Taurus не было в резолюции бундестага о долгосрочной помощи Украине, эксперты сходятся во мнении, что документ касался этого вида оружия.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире немецкого телеканала ZDF также заявлял, что Киев все еще рассчитывает получить от ФРГ эти дальнобойные ракеты.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил 20 февраля, что возможная передача ракет Taurus Украине от ФРГ не изменит положение дел на поле боя, но еще больше втянет страны НАТО в конфликт. Он напомнил Западу, что не существует «волшебной пули», которая изменит расклад сил на поле боя.
«Это шаг очень рискованный политически, поскольку он еще больше втянет США, Германию и другие страны НАТО (в конфликт – ред. НСН). И шаг не слишком эффективный с военной точки зрения, поскольку он не изменит соотношение сил и положение дел на поле боя», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По прогнозам военкора Юрия Котёнка, также следует ожидать поставок Украине истебители F-16 - «Грипены».
«Нужно готовится встречать F-16, «Грипены» (многоцелевые истребители JAS 39 Gripen Швеции), которые гораздо страшнее, чем F-16. Летом всё это будет у противника. Будет попытка захватить господство в воздухе. Сейчас их авиация на исходе, но они доставляют нам проблемы. А появится авиация, неприятностей будет больше. Этот фактор нужно увязывать с их попытками ударов внутри страны», – предупредил журналист в Telegram.
Против России воюют 52 государства, «которые перешли черту», напомнил Котёнок.
На этой неделе президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце – бомбардировщике Ту-160М. После приземления глава государства сообщил, что у него остались хорошие впечатления от самолета, а также назвал технику отличной.
«Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения. Управляется лучше – видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень», – сказал президент.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла – основная машина Дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению Владимира Путина.
Ранее Вооруженные Силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В сообщении говорится, что целью были объекты, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а по заводам, производящим топливо, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
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