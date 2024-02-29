«Вызвать страх!»: В Германии назвали чушью «план нападения» России на НАТО
Немецкие власти хотят запугать народ «нападением» России, и люди начинают в это верить, отметил в эфире НСН Ульрих Зингер.
Публикация таблоида Bild о «плане нападения» России на НАТО призвана напугать граждан этих стран для того, чтобы оправдать поставки оружия Украине и увеличить их, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН.
Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что правительство ФРГ составило теоретический «план нападения» России на НАТО и саму Германию. Отмечается, что выделяется четыре фазы. Первая начнется с «кампании дезинформации» и кибератак, во второй РФ якобы сконцентрирует войска у границ альянса и начнет проводить диверсии против спутников, АЭС и химпредприятий. На третьем этапе от РФ ждут точечные удары с применением конвенционального и не конвенциональных вооружений. В финальной фазе составители документа ждут прорыва войск РФ вплоть до ФРГ и войну в космосе.
«Это полная чушь, но если у народа есть страх, то он начнет в это верить… Хорошие отношения, которые были с Россией, почти совсем уничтожены. Мы видим, как все становится хуже и хуже. Чем больше будет этой лжи, тем больше людей будет в это верить. Они хотят, чтобы люди боялись, чтобы потом отправить еще больше оружия Украине. Они считают, что должны стоять вместе за Украину, отправить все, чтобы этот конфликт не кончился. Почему не отправляют дипломатов в Россию? Нужно договориться и решить все вопросы!», – сказал Зингер.
Он также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку западных войск на Украину в будущем. Зингер допустил, что ряд лидеров НАТО могут готовить страны альянса к большой войне.
«Возможно, они хотят подготовить нас к полномасштабной войне, которая непонятно, кому интересна и нужна. Я критикую (канцлера ФРГ Олафа – ред. НСН) Шольца, но хорошо, что он не отправит ракеты большой дальности Taurus. Он это не одобрит, потому что это другая степень эскалации», – резюмировал собеседник НСН.
Так, Bild не первый раз публикует сценарии «нападения» России на НАТО. В январе таблоид сообщал о возможном поражении Украины и гибридной агрессии против стран Прибалтики со ссылкой на «секретный документ» бундесвера.
Президент РФ Владимир Путин называл подобные подозрения насчет планов РФ «полной чушью», подчеркивая, что «никаких резонов, никакого интереса – ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО у России нет, передает «Радиоточка НСН».
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