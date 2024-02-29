Шольц заявил, что ракеты Taurus у ВСУ способны достать до Москвы

Политик заявил, что ракеты Taurus в руках Киева способны достать до целей «где-нибудь в Москве». Он отметил, что вместе с ракетами Берлину пришлось бы направить немецких военнослужащих для контроля.

«Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью - другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», - цитирует Шольца РИА Новости.

Канцлер ФРГ ранее заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине. По его словам, члены альянса единодушны в нежелании воевать с Россией, передает «Радиоточка НСН».

