Шольц заявил, что ракеты Taurus у ВСУ способны достать до Москвы

Германия воздерживается от поставок Украине крылатых ракет Taurus из-за их дальнобойности, объяснил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Политик заявил, что ракеты Taurus в руках Киева способны достать до целей «где-нибудь в Москве». Он отметил, что вместе с ракетами Берлину пришлось бы направить немецких военнослужащих для контроля.

«Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью - другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», - цитирует Шольца РИА Новости.

Канцлер ФРГ ранее заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине. По его словам, члены альянса единодушны в нежелании воевать с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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