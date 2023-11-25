Закрытые «двери»: Финляндия замыкается от России

Напомним, на границе с Финляндией в очереди стояли сотни мигрантов. С 24 ноября по решению финской стороны на всей границе остался только один открытый КПП — МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.



Финляндия также отказалась от переговоров с Россией по ситуации на границе, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо 25 ноября.

«Правительство Финляндии не намерено вести переговоры с Россией о ситуации на восточной границе», — приводит его слова газета Helsingin Sanomat.

По словам Орпо, Хельсинки пойдут на переговоры на дипломатическом уровне,но «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» специальная военная операция России на Украине.