Закрытые «двери»: Финляндия замыкается от России
Финляндия закрывает свои КПП на границе с Россией и уклоняется от переговоров до окончания СВО.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об урегулировании обстановки на закрытом контрольно-пропускном пункте КПП «Салла».
Напомним, на границе с Финляндией в очереди стояли сотни мигрантов. С 24 ноября по решению финской стороны на всей границе остался только один открытый КПП — МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.
Финляндия также отказалась от переговоров с Россией по ситуации на границе, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо 25 ноября.
«Правительство Финляндии не намерено вести переговоры с Россией о ситуации на восточной границе», — приводит его слова газета Helsingin Sanomat.
По словам Орпо, Хельсинки пойдут на переговоры на дипломатическом уровне,но «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» специальная военная операция России на Украине.
В Санкт-Петербург автобусами отправили около 200 беженцев, находившихся на границе России и Финляндии в Мурманской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис.
Чиновник уточнил, что иностранцы решили остаться в России. У мигрантов есть разрешения на нахождение в РФ, заявил он.
С 21 ноября на пункте пропуска «Салла» в Мурманской области находились около 300 мигрантов.
Финские власти объясняли, что решение было принято из-за резкого увеличения числа граждан из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Финляндию со стороны России без необходимых документов. При этом финская таможня заявляла, что грузовой трафик между Финляндией и Россией практически остановится.
Младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН согласился с тем, что открыть пропускные пункты Финляндия сможет только после окончания спецоперации на Украине.
«Это действительно надолго. Это не какая-то краткосрочная мера, иначе ее не было бы смысла вводить. Когда закончится спецоперация, в мире все изменится, тогда будем смотреть на ситуацию... Это действия Финляндии в рамках общего западного курса: это и вступление в НАТО, и реакция на события на Украине. У них было одно правительство и оно делало одно, пришло другое – делает то же самое… Если от перестановки слагаемых сумма не меняется, то, наверное, этим всем руководят не из Финляндии», - сказал Плюснин.
Также вызывает напряжение тот факт, что Минобороны Израиля продало Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида». Цена контракта составила €317 млн, уточнили в пресс-службе израильского ведомства 12 ноября, в воскресенье.
Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что приобретение Финляндией системы ПРО «Праща Давида» может свидетельствовать о подготовке к вооруженному конфликту с Россией, отмечает NEWS.ru. Дандыкин считает, что Хельсинки впали в историческое беспамятство, граничащее с безумием.
«Видимо, после вступления в НАТО взыграли имперские амбиции, желание вернуть Выборг, Печенгу и много чего еще. Также не стоит забывать об огромном влиянии на них США. Финляндия, видимо, решила обороняться от злых русских, которые ей никакого вреда не учинили и даже об этом не думали. Или думает наступать сама», — заявил Дандыкин.
С точки зрения туристической ценности, финская граница ничего из себя не представляет, поскольку туризм для россиян на территории Финляндии запрещен в 2021 году, напомнил в интервью НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По его словам, теперь транзитом на территорию Евросоюза можно попасть через Эстонию.
«Через территорию Финляндии разрешены только транзитные путешествия в Италию, Францию, Грецию и другие страны, которые выдают туристические визы. Таковы решения финских властей и их соседей, в частности, Прибалтики. Так что никакой туристической ценности российско-финская граница не представляла. Финляндия оставалась крупнейшим из наземных переходов на территорию Евросоюза. Требования к проезду через территорию Эстонии гораздо жестче, чем через территорию Финляндии. Там большой процент отказов. Поэтому многие и пользовались финской границей, поскольку она гораздо лояльнее относилась к праву проезда», - сказал Мурадян.
На прошлой неделе Финляндия закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией : «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России. Затем были закрыты еще три, передает «Радиоточка НСН».
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