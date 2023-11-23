В Мурманской области беженцы попытались прорваться в Финляндию через границу РФ

Глава Мурманской области Андрей Чибис в своём Telegram-канале заявил, что главная задача властей — обеспечить безопасность проживающих на территории региона людей.

Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за закрытия финских КПП

В опубликованном видеобращении губернатор указал, что российские пограничники сорвали попытку беженцев незаконно пересечь российско-финскую границу.

«Вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена», — сказал чиновник.

Ранее Чибис заявил, что на въезде в Мурманской области и на её территории поставили дополнительные КПП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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