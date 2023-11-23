В Мурманской области беженцы попытались прорваться в Финляндию через границу РФ
Глава Мурманской области Андрей Чибис в своём Telegram-канале заявил, что главная задача властей — обеспечить безопасность проживающих на территории региона людей.
В опубликованном видеобращении губернатор указал, что российские пограничники сорвали попытку беженцев незаконно пересечь российско-финскую границу.
«Вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена», — сказал чиновник.
Ранее Чибис заявил, что на въезде в Мурманской области и на её территории поставили дополнительные КПП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России назвали самого дорогого композитора российской поп-сцены
- В Москве арестовали мужчин, избивших детей и поставивших их на колени
- Reuters: три греческие компании перестали перевозить российскую нефть
- ВЦИОМ: Пугачёва возглавила рейтинг музыкантов, которых стыдятся россияне
- Зеленский ввёл новые санкции, в том числе против россиян
- Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки об СВО
- «Специальная фишка»: Экс-солист «На-На» отверг обвинения в пьянстве на концерте
- Президент Литвы призвал главу МИД успокоиться
- «Не приглашают»: Сергей Пенкин объяснил, почему пропал с телеэкранов
- В Мурманской области беженцы попытались прорваться в Финляндию через границу РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru