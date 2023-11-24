Глава финского МИД: Финляндия может огранить подачу заявок об убежище

Финляндия может ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если Россия «продолжит пропускать мигрантов» без документов через границу. Такое заявление сделала глава финского МИД Элина Валтонен в интервью газете Financial Times.

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Согласно данным издания, Финляндия заявляет, что Россия якобы использует мигрантов, чтобы оказать на Хельсинки своего рода давление. По словам Валтонен, Финляндия закрыла КПП, чтобы дать понять России, что «мы не будем мириться с проведением этой гибридной операции».

Ранее младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН заявил, что Финляндия надолго закроет все пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного. Он отметил, что открыть эти КПП могут после окончания спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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