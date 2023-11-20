АТОР: Финляндия перекроет транзит в Европу сотням тысяч россиян
Территория Финляндии использовалась российскими туристами только для транзитных путешествий в страны Евросоюза, сказал НСН Артур Мурадян.
Российско-финская граница не представляет никакой туристической ценности, поскольку туризм для россиян на территории Финляндии запрещен в 2021 году. Об этом НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Ранее стало известно, что правительство Финляндии планирует в ближайшее время закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией. Об этом сообщило финское издание IltaLehti со ссылкой на источники в МИД и МВД страны. Отмечается, что решение о закрытии КПП на восточной границе правительство страны примет в понедельник, 20 ноября. Пункты пропуска в таком случае будут закрыты 22 ноября. Мурадян указал на то, что Финляндия не принимала российских туристов с 2021 года.
«Через территорию Финляндии разрешены только транзитные путешествия в Италию, Францию, Грецию и другие страны, которые выдают туристические визы. Таковы решение финских властей и их соседей, в частности, Прибалтики. Так что никакой туристической ценности российско-финская граница не представляла. На территорию Финляндии могли въезжать россияне с документами, отличными от туристических виз: видом на жительство, семейными визами, рабочими визами. При этом транзитное пересечение финнов нервировало, злило, и все идет к тому, что они наглухо закроют всю границу. Финляндия оставалась крупнейшим из наземных переходов на территорию Евросоюза. Транзитом через Финляндию ежегодно проезжали не менее 400 тысяч россиян», — сказал Мурадян.
Также, по словам собеседника НСН, транзитом на территорию Евросоюза можно попасть через Эстонию.
«Требования к проезду через территорию Эстонии гораздо жестче, чем через территорию Финляндии. Там большой процент отказов. Пропускают лиц, обладающих либо вторым гражданством, либо видом на жительство. Все остальные проездные визовые формальности игнорируются. Поэтому многие и пользовались финской границей, поскольку она гораздо лояльнее относилась к праву проезда. Теперь это право, судя по всему, будет закрыто. У России не останется формальных вариантов сухопутного путешествия, например, на территорию Франции, если не считать заезды через сопредельное государство — Белоруссию», — подытожил он.
Ранее жители города Лаппеенранта (Финляндия) который находится на юго-востоке страны, собрались на митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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