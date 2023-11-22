«Все изменится»: Открытие КПП на границе с Финляндией допустили после СВО
Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией в рамках общего западного курса, отметил в эфире НСН Роман Плюснин.
Финляндия надолго закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией, заявил младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН. Он отметил, что открыть эти КПП могут после окончания спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что первые решения финских миграционных органов по беженцам из России были отрицательными. Получившие отказ в предоставлении статуса беженца будут возвращены на родину. В свою очередь губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что Финляндия создает гуманитарный кризис у КПП «Салла» на границе с Россией. Плюснин считает, что Финляндия еще долго не откроет закрытые КПП.
«Это действительно надолго. Это не какая-то краткосрочная мера, иначе ее не было бы смысла вводить. Когда закончится спецоперация, в мире все изменится, тогда будем смотреть на ситуацию... Это действия Финляндии в рамках общего западного курса: это и вступление в НАТО, и реакция на события на Украине. У них было одно правительство и оно делало одно, пришло другое – делает то же самое… Если от перестановки слагаемых сумма не меняется, то, наверное, этим всем руководят не из Финляндии», - сказал Плюснин.
Ранее глава правительства Финляндии Петтери Орло заявил, что Хельсинки провел переговоры с Москвой по ситуации на границе и беженцам из стран Африки и Ближнего Востока. По словам Орло, переговоры прошли безуспешно, прогресса между сторонами достигнуто не было, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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