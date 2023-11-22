«Все изменится»: Открытие КПП на границе с Финляндией допустили после СВО

Финляндия надолго закрыла четыре пропускных пункта на границе с Россией, заявил младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН. Он отметил, что открыть эти КПП могут после окончания спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что первые решения финских миграционных органов по беженцам из России были отрицательными. Получившие отказ в предоставлении статуса беженца будут возвращены на родину. В свою очередь губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что Финляндия создает гуманитарный кризис у КПП «Салла» на границе с Россией. Плюснин считает, что Финляндия еще долго не откроет закрытые КПП.