Кабмин Финляндии подтвердил закрытие почти всех КПП на границе с РФ
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что страна закроет почти все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, сообщают СМИ.
В ближайшее время Хельсинки закроет еще три погранперехода. Работать будет только одно КПП - Райя-Йоссепи.
По информации издания Helsingin Sanomat, причиной закрытия стал поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Они прибывают на границу и просят убежища в Финляндии.
В беседе с «Радиоточкой НСН» научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин допустил, что Финляндия может открыть контрольно-пропускные пункты после окончания спецоперации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru