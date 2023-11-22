Кабмин Финляндии подтвердил закрытие почти всех КПП на границе с РФ

В ближайшее время Хельсинки закроет еще три погранперехода. Работать будет только одно КПП - Райя-Йоссепи.

По информации издания Helsingin Sanomat, причиной закрытия стал поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Они прибывают на границу и просят убежища в Финляндии.

В беседе с «Радиоточкой НСН» научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин допустил, что Финляндия может открыть контрольно-пропускные пункты после окончания спецоперации на Украине.

