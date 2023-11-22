Медведев опубликовал анекдот про российский танк и Финляндию
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X анекдот про Финляндию.
В сообщении представлен разговор героев анекдота — финов Пекка и Матти. Один из них спрашивает про подбитый российский танк у парламента страны. Второй собеседник отмечает, что в этом танке могли спрятаться «хитрые русские», которые «и так границу на велосипедах пересекли».
Власти Финляндии приняли решение закрыть с 18 ноября четыре пограничных пункта на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России. Финская таможня заявила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией практически остановится. Ожидается закрытие и других КПП.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на этом фоне заявил, что Финляндия выбрала путь конфронтации и разрушения двусторонних отношений. Решение закрыть границу он назвал большой ошибкой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru