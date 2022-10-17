«Загорится земля, расплавится бетон»: На Украину едет новое вооружение

Он обосновал такой шаг информацией о том, что Иран якобы передает России баллистические ракеты.

«Сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время, чтобы Украина также получила военную помощь», - написал Шай.

До сих пор еврейское государство не предоставляло Украине военной помощи и ограничивалось отправкой в эту страну гуманитарных грузов, а также оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий.

Так, военная помощь Украине продолжает набирать обороты. Президент США Джо Байден 14 октября вновь распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 миллионов. В новый пакет поставок вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 23 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных управляемых снарядов, 5 тысяч снарядов противотанковой системы минирования (RAAM) и 5 тысяч единиц противотанкового оружия, противорадиолокационные ракеты HARM, более 200 внедорожников Humvee, а также стрелковое оружие и боеприпасы к нему.