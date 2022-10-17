«Загорится земля, расплавится бетон»: На Украину едет новое вооружение
США одобрили новую партию военной помощи Украине, при этом Израиль тоже захотел присоединиться к поставкам «кровавого» вооружения.
Израилю следует начать оказывать Украине военную помощь по примеру США и других стран НАТО. Такое мнение выразил израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай на своей странице в Twitter.
Он обосновал такой шаг информацией о том, что Иран якобы передает России баллистические ракеты.
«Сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время, чтобы Украина также получила военную помощь», - написал Шай.
До сих пор еврейское государство не предоставляло Украине военной помощи и ограничивалось отправкой в эту страну гуманитарных грузов, а также оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий.
Так, военная помощь Украине продолжает набирать обороты. Президент США Джо Байден 14 октября вновь распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 миллионов. В новый пакет поставок вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 23 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных управляемых снарядов, 5 тысяч снарядов противотанковой системы минирования (RAAM) и 5 тысяч единиц противотанкового оружия, противорадиолокационные ракеты HARM, более 200 внедорожников Humvee, а также стрелковое оружие и боеприпасы к нему.
«Данное решение знаменует собой 23-е выделение администрацией Байдена оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года. Соединенные Штаты предоставляют Украине беспрецедентную помощь в области безопасности и продолжат сотрудничать со своими союзниками и партнерами для обеспечения Украине необходимой поддержки», — приводит РИА Новости заявление Пентагона.
Там уточнили, что оружие и военную технику Киеву передают и союзники США по НАТО. Так, Германия уже поставила на Украину первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T и пообещала направить ракетные системы MARS и гаубицы, а Испания планирует передать Киеву четыре комплекса ПВО HAWK.
Между тем Киев ждет от США поставок оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров. Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук направил письмо американскому конгрессу с тем, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности. Как отмечает журнал Foreign Policy, ссылаясь на соответствующее письмо, украинский парламентарий также попросил начать поставки истребителей F-15 и F-16 для создания «бесполётной зоны» и призвал уделить «особое внимание» передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.
Многие военные эксперты и аналитики опасаются, что США все же решатся предоставить Украине ракеты ATACMS. Как отмечал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», при помощи таких ракет украинские военнослужащие смогут атаковать территорию России уже на всю глубину. Он подчеркнул, что Россия не должна дать ATACMS «доехать» до Киева.
«Не исключаю, что они после серии ракетных ударов предоставят Украине ракеты большой дальности ATACMS. Мы должны еще больше наращивать давление, уничтожать все, что есть, чтобы странам Запада некого стало снабжать оружием. Необходимо наносить удары по коммуникациям, так, чтобы ATACMS никуда не смогли доехать», - указал Сивков.
На этом фоне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если западные страны продолжат поставлять Киеву новые виды вооружений, то вокруг них «все заполыхает». По его словам, военная кампания перейдет на другой уровень при продолжающейся накачке украинцев западным оружием.
«Западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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