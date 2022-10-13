Посол РФ: Москва следит за шагами Франции по поставкам вооружений Киеву

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Дания проводят работу над поставками Украине еще шести гаубиц CAESAR. По его словам, с начала конфликта Киев получил 18 гаубиц CAESAR, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом французский президент в эфире телеканала France 2 призвал главу России Владимира Путина вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта вокруг Украины.

