Посол РФ: Москва следит за шагами Франции по поставкам вооружений Киеву
Россия внимательно следит за всеми недружественными шагами Франции по поставкам вооружений Киеву, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков, передает РИА Новости.
По его словам, решения о продолжении поставок вооружений затягивают украинский конфликт.
Он отметил, что Россия выступает категорически против того, что ведет к новым жертвам. На этом фоне накануне французский посол в Москве был вызван на беседу.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Дания проводят работу над поставками Украине еще шести гаубиц CAESAR. По его словам, с начала конфликта Киев получил 18 гаубиц CAESAR, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом французский президент в эфире телеканала France 2 призвал главу России Владимира Путина вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта вокруг Украины.
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