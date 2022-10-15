Байден поручил выделить Украине пакет военной помощи на $725 млн
Президент США Джо Байден уполномочил Государственный департамент выделить Украине очередной транш военной помощи на $725 млн долларов. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном Белым домом.
Отмечается, что госсекретарю Соединенных Штатов передали полномочия выделить средства на передачу имущества Пентагона, обучение и подготовку кадров для оказания помощи Украине.
Ранее СМИ сообщили, что в рамках нового пакета помощи Киеву на $725 млн Вашингтон передаст партнерам бронемашины Hamvee и боеприпасы.
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