Байден поручил выделить Украине пакет военной помощи на $725 млн

Президент США Джо Байден уполномочил Государственный департамент выделить Украине очередной транш военной помощи на $725 млн долларов. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном Белым домом.

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Отмечается, что госсекретарю Соединенных Штатов передали полномочия выделить средства на передачу имущества Пентагона, обучение и подготовку кадров для оказания помощи Украине.

Ранее СМИ сообщили, что в рамках нового пакета помощи Киеву на $725 млн Вашингтон передаст партнерам бронемашины Hamvee и боеприпасы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГосударственный департамент СШАДжо Байден
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