Генсек НАТО оценил вероятность применения альянсом ядерного оружия

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО будет пристально следить за ядерными учениями Вооруженных сил России.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военный альянс НАТО не представляет угрозы для России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



