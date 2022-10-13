Генсек НАТО оценил вероятность применения альянсом ядерного оружия
Североатлантический альянс может прибегнуть к использованию ядерного оружия исключительно в «чрезвычайно отдаленных» обстоятельствах. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса. Трансляция мероприятия доступна в Twitter.
Столтенберг также подчеркнул, что НАТО будет пристально следить за ядерными учениями Вооруженных сил России.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военный альянс НАТО не представляет угрозы для России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru