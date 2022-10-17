В Израиле призвали начать поставки военной помощи Украине

«Сегодня утром сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте», — подчеркнул Шай.

Ранее СМИ сообщили, что РФ якобы получит от иранской стороны ракеты класса «земля-земля», в частности, снаряды малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии до 300–700 километров. Подтверждения этой информации нет, отмечает РЕН ТВ.

Израиль ранее не поставлял Украине военную помощь и направлял лишь гуманитарные грузы и средства защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб, напоминает Газета.ру.

