В Израиле призвали начать поставки военной помощи Украине
Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству оказывать военную помощь Украине. Об этом политик написал в Twitter.
«Сегодня утром сообщили, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений, на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте», — подчеркнул Шай.
Ранее СМИ сообщили, что РФ якобы получит от иранской стороны ракеты класса «земля-земля», в частности, снаряды малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии до 300–700 километров. Подтверждения этой информации нет, отмечает РЕН ТВ.
Израиль ранее не поставлял Украине военную помощь и направлял лишь гуманитарные грузы и средства защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб, напоминает Газета.ру.
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