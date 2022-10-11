Глава Европарламента поддержала поставку Украине тяжёлого вооружения

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украина должна защищать себя, сообщает РИА Новости.

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На конференции послов Евросоюза она отметила, что Киеву необходимо поставлять тяжёлое вооружение и оборонительные системы.

«Украина должна защищать себя. Украине необходимо тяжёлое вооружение и оборонительные системы, которые позволят им выжить», - подчеркнула Метсола.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву систем противовоздушной обороны сделают конфликт на Украине «дольше и больнее» для украинской стороны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооружениеЕвропарламент
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