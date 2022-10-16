СМИ: Вашингтон будут вынужден сократить поставки оружия Киеву

Он заявил, что проанализировал сведения об оставшихся запасах оружия у США и промышленных мощностях, а также получил данные источника в администрации президента США Джо Байдена.

По данным Канчиана, все говорит о том, что оружейные склады пустеют, а установок HIMARS, «Джавелинов» и гаубиц M777 у США становится все меньше. Истощение запасов приведет к тому, что власти будут вынуждены начать экспортировать менее качественные виды вооружения или вовсе замедлить поставки Киеву.

Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после российских ударов по украинской инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

