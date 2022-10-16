СМИ: Вашингтон будут вынужден сократить поставки оружия Киеву

Американские власти в скором времени будут вынуждены изменить политический курс по Украине и сократить поставки вооружения из-за истощения запасов, сообщает Fox News со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана.

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Он заявил, что проанализировал сведения об оставшихся запасах оружия у США и промышленных мощностях, а также получил данные источника в администрации президента США Джо Байдена.

По данным Канчиана, все говорит о том, что оружейные склады пустеют, а установок HIMARS, «Джавелинов» и гаубиц M777 у США становится все меньше. Истощение запасов приведет к тому, что власти будут вынуждены начать экспортировать менее качественные виды вооружения или вовсе замедлить поставки Киеву.

Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров после российских ударов по украинской инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСША
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