МО: За ночь силы ПВО сбили более 140 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 8 ноября российские силы ПВО ликвидировали 142 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над Белгородским, Брянским, Курским, Калужским, Тульским, Орловским, Воронежским, Ростовским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА удалось сбить над Крымом и Азовским морем.
Ранее в МО объявили, что ночью 7 ноября российские военные ударили по объектам ВПК, энергетики, транспортной инфраструктуры в Киеве и в Киевской области на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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