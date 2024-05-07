У здания парламента Грузии начался митинг оппозиции против закона об иноагентах
Очередной митинг грузинской оппозиции против закона об иноагентах начался в Тбилиси у здания парламента страны, передает РИА Новости.
На данный момент акция проходит мирно, протестующие выкрикивают лозунги и дудят в пластмассовые рожки.
Ранее в Тбилиси полиция и спецназ разогнали начавшуюся вечером 30 апреля акцию протеста против законопроекта об иноагентах. Протестующие собрались у здания парламента, силовики применили слезоточивый газ и водометы, пишут СМИ. Акция вновь повторилась в ночь с 1 на 2 мая.
Протестующие против закона об иноагентах не добились своей цели, так как правительство не ведется на провокации экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе «Радиоточке НСН».
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