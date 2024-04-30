Спецназ применил резиновые пули для разгона акции протеста в Тбилиси

Силы специального назначения начали разгонять протестующих против закона об иноагентах в центре Тбилиси, пишет РИА новости.

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Отмечается, что спецназ применил резиновые пули. Столкновения проходят у здания парламента.

Также спецназ несколько раз применил перцовый спрей для вытеснения протестующих. На месте столкновений работают бригады скорой помощи.

В интервью телеканалу «Имеди» премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил революцию в стране из-за закона об иноагентах. Комитет по юридическим вопросам парламента 29 апреля проголосовал за принятие документа во втором чтении, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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