Спецназ применил резиновые пули для разгона акции протеста в Тбилиси

Отмечается, что спецназ применил резиновые пули. Столкновения проходят у здания парламента.

Также спецназ несколько раз применил перцовый спрей для вытеснения протестующих. На месте столкновений работают бригады скорой помощи.

В интервью телеканалу «Имеди» премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил революцию в стране из-за закона об иноагентах. Комитет по юридическим вопросам парламента 29 апреля проголосовал за принятие документа во втором чтении, напоминает «Радиоточка НСН».

