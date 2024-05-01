В Тбилиси протестующие возводят баррикады
1 мая 202401:32
В Тбилиси протестующие против закона об иноагентах устанавливают баррикады, сообщает РИА Новости.
Это происходит на проспекте Руставели — одной из главных улиц города. Местные жители используют мусорные баки и конструкции-зонтов от солнца. Их устанавливают в 500 метрах от здания грузинского парламента.
После этого стали раздаваться звуки разрыва дымовых гранат, протестующие стали разбегаться.
Ранее спецназ применил резиновые пули для разгона акции протеста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru