В Тбилиси протестующие возводят баррикады

В Тбилиси протестующие против закона об иноагентах устанавливают баррикады, сообщает РИА Новости.

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Это происходит на проспекте Руставели — одной из главных улиц города. Местные жители используют мусорные баки и конструкции-зонтов от солнца. Их устанавливают в 500 метрах от здания грузинского парламента.

После этого стали раздаваться звуки разрыва дымовых гранат, протестующие стали разбегаться.

Ранее спецназ применил резиновые пули для разгона акции протеста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/caucasianknot
ТЕГИ:ПротестыГрузия

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