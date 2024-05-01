В Тбилиси задержан председатель оппозиционной партии

На опубликованных кадрах у политика видны следы крови на лице и отёк один глаз. По предварительным данным, его избили. Оппозиционер госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Тбилиси протестующие против закона об иноагентах стали устанавливать баррикады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

