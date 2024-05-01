В Тбилиси задержан председатель оппозиционной партии
1 мая 202402:34
В Тбилиси на митинге против закона об иноагентах задержан председатель оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили, сообщает телекомпания «Формула».
На опубликованных кадрах у политика видны следы крови на лице и отёк один глаз. По предварительным данным, его избили. Оппозиционер госпитализирован.
Ранее стало известно, что в Тбилиси протестующие против закона об иноагентах стали устанавливать баррикады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru