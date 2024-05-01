В Тбилиси задержан председатель оппозиционной партии

В Тбилиси на митинге против закона об иноагентах задержан председатель оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили, сообщает телекомпания «Формула».

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На опубликованных кадрах у политика видны следы крови на лице и отёк один глаз. По предварительным данным, его избили. Оппозиционер госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Тбилиси протестующие против закона об иноагентах стали устанавливать баррикады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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