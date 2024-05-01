На митинге в Тбилиси шесть правоохранителей получили серьезные ранения

Шесть сотрудников правоохранительных органов пострадали во время митинга против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом сообщил заместитель главы МВД республики Александр Дарахвелидзе.

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По его словам, протест принял «насильственный характер». Митингующие бросали в полицейских тяжелые предметы, камни, бутылки.

«В ходе митинга на проспекте Руставели в результате насильственных действий участников митинга шестеро сотрудников МВД получили различные серьезные травмы. По данному факту ведется расследование», — цитирует Дарахвелидзе РИА Новости.

Ранее протестующие против законопроекта об иноагентах вышли на митинг в Тбилиси, правоохранители применили для разгона демонстрации слезоточивый газ и водометы. На акции протеста задержали 63 человека, пишет RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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