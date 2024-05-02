В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент Грузии
2 мая 202405:02
Митингующие в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент Грузии, который ранее пытались прорвать, сообщает РИА Новости.
Возле ворот служебного входа они разожгли костер, на нем люди сушат одежду, промокшую под водометами полиции. Ворота им выломать не удалось – этому помешали силовики. После этого протестующие возвели внушительную баррикаду у входа.
Ранее в Тбилиси спецназ пустил воду и перцовый газ в участников протеста. Они выступают против законопроекта об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru