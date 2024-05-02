В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент Грузии

Митингующие в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент Грузии, который ранее пытались прорвать, сообщает РИА Новости.

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Возле ворот служебного входа они разожгли костер, на нем люди сушат одежду, промокшую под водометами полиции. Ворота им выломать не удалось – этому помешали силовики. После этого протестующие возвели внушительную баррикаду у входа.

Ранее в Тбилиси спецназ пустил воду и перцовый газ в участников протеста. Они выступают против законопроекта об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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