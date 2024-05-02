В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в парламент Грузии

Возле ворот служебного входа они разожгли костер, на нем люди сушат одежду, промокшую под водометами полиции. Ворота им выломать не удалось – этому помешали силовики. После этого протестующие возвели внушительную баррикаду у входа.

Ранее в Тбилиси спецназ пустил воду и перцовый газ в участников протеста. Они выступают против законопроекта об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

