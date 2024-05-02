Посольство США поддержало протестующих в Грузии против закона об иноагентах
Посольство Соединенных Штатов в Тбилиси раскритиковало правящую в Грузию партию «Грузинская мечта» за закон об иностранных агентах и выступило в поддержку протестующих. Соответствующее заявление размещено в соцсетях посольства.
«Мы стоим рядом с народом Грузии и поддерживаем их право, чтобы их голос был услышан», - говорится в сообщении.
Диппредставительство отметило, что осуждает насилие против мирных демонстрантов, в том числе журналистов, освещающих демонстрацию. Посольство подчеркнуло, что использование силы для подавления мирного собрания и свободы слова неприемлемо.
Дипломаты США считают, что закон и «антизападная риторика» правящей партии ставят страну «на опасный путь».
Ранее глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН заявил, что протестующие против закона об иноагентах не добились своей цели, так как правительство не ведется на провокации экс-президента страны Михаила Саакашвили. По его словам, акции могут перерасти в более масштабные, что только отдаляет страну от Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
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