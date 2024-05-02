Власти Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения партнерства

Грузинские власти ответили отказом на приглашение посетить Соединенные Штаты для обсуждения вопросов, касающихся стратегического партнерства и помощи. Об этом заявила американский посол в Грузии Робин Данниган, слова которой приводятся на странице диппредставительства в соцсетях.

Она отметила, что в этой встрече должны были принять участие высокопоставленные должностные лица США и Грузии.

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«К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения», – сказала Данниган.

Ранее, 2 мая, посольство США в Грузии выразило поддержку участникам протеста в Тбилиси против закона об иноагентах.

Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН заявил, что протестующие против закона об иноагентах не добились своей цели, так как правительство не ведется на провокации экс-президента страны Михаила Саакашвили. По его словам, акции могут перерасти в более масштабные, что только отдаляет страну от Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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