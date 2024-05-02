Власти Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения партнерства

Грузинские власти ответили отказом на приглашение посетить Соединенные Штаты для обсуждения вопросов, касающихся стратегического партнерства и помощи. Об этом заявила американский посол в Грузии Робин Данниган, слова которой приводятся на странице диппредставительства в соцсетях.

Она отметила, что в этой встрече должны были принять участие высокопоставленные должностные лица США и Грузии.