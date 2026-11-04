СМИ: ЕС подготовил осторожный план переговоров о вступлении Украины

По данным издания, дорожная карта определяет ограниченные цели по достижению прогресса к следующему году. Обязательств по дате вступления Киева в ЕС нет, пишет RT.

В документе Украину призывают «срочно ускорить» реформы, касающиеся норм права. Ключевые требования следует выполнить до первой половины 2027 года.

Между тем СМИ сообщили, что инцидент с тайной тюрьмой в Киевской области может осложнить вступление Украины в ЕС.

