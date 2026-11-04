СМИ: ЕС подготовил осторожный план переговоров о вступлении Украины
Еврокомиссия подготовила «сдержанный план» переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом пишет Politico, ссылаясь на документ ЕК.
По данным издания, дорожная карта определяет ограниченные цели по достижению прогресса к следующему году. Обязательств по дате вступления Киева в ЕС нет, пишет RT.
В документе Украину призывают «срочно ускорить» реформы, касающиеся норм права. Ключевые требования следует выполнить до первой половины 2027 года.
Между тем СМИ сообщили, что инцидент с тайной тюрьмой в Киевской области может осложнить вступление Украины в ЕС.
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