Ястреб мира: США пытаются спасти РФ от выдуманной ими «кровавой войны»

При этом разведка США 3 февраля якобы завладела данными о российском плане создать предлог для вторжения в Украину с помощью сфабрикованного видео. Об этом сообщила NYT со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц администрации. В Вашингтоне отказались привести доказательства или раскрыть информацию о фабрикации Россией видео об Украине в качестве предлога для «вторжения».

В российском посольстве в связи с этим незамедлительно напомнили о печально известной «пробирке Пауэлла». В диппредставительстве подчеркнули, что США переносят свои методы работы на другие страны, однако в мире помнят, «на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США]».

Однако при освещении конфликта есть положительные подвижки и в американских медиа. Так, власти США больше не используют термин «неминуемое» при упоминании вероятного «вторжения» РФ на украинскую территорию, поделилась с журналистами пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она пояснила, что США всё же не знают, принял ли президент Путин такое решение.

Противодействовать западной и украинской дезинформации о конфликте в Донбассе можно лишь объективными данными в своих СМИ, отметил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал возможный поток фейковых видеосюжетов о якобы начатых военных действиях, о котором предупредили власти самопровозглашенных республик.

«У нас пресса тоже своя есть, она должна работать беспрерывно. Имитация боя – это такая штука, которую ты не сможешь систематически изображать так, чтобы это было незаметно. Не надо это воспринимать как что-то страшное, мол, имитируются обстрелы, какой кошмар – это довольно рутинное дело, противостоять этому можно спокойно, просто давать свою картину мира. Это в принципе так работает! Когда идет война, про тебя будут врать беспрерывно. Такие вещи решаются именно созданием встречной картины мира, где ты рассказываешь, что там происходит на самом деле. С чем, кстати, в ЛНР и ДНР есть некоторые проблемы, работу журналистов там сильно ограничивают, и это надо исправлять. <...>Для начала прочтите то, что есть в открытом доступе, пользуйтесь этим, тащите своих журналистов на линию соприкосновения, и побольше», - посоветовал историк.

Россия не заинтересована в войне, об этом говорят не только рядовые граждане, высокопоставленные чиновники и политики, но и специалисты. Так, военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае полномасштабной войны с Западом Россию ждет крах.

«Крупная война с Западным миром может закончиться полным уничтожением России и русского народа. Но, как сказал наш президент: "Мы все попадем в рай, а они – будут гореть в аду"», - заявил Фельгенгауэр.

При этом есть мнение, что США толкают Украину к войне с РФ, чтобы чужими руками спровоцировать внутренний кризис и «крушение» России. Об этом сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

«Я не думаю, что США и НАТО непосредственно вступят в войну, они будут воевать, как они любят, чужими руками. Их все устраивает, даже частичное поражение Украины, потому что целью является не нанесение военного поражения России, а введение крупномасштабных санкций и втягивание РФ в долгую, изнурительную войну, поскольку сил для полной оккупации Украины у России сейчас нет. Они надеются на внутренний кризис, социальный взрыв, который приведет к крушению России как единого государственного образования. Вот в чем их конечная цель», - заявил экс-министр обороны ДНР.

Ранее США заявили, что в ближайшие дни в Польшу отправят две тысячи военнослужащих, ещё несколько тысяч перебросят на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Однако гипотетическое участие Польши в военном конфликте с Россией — «безумие чистой воды», написал историк Пшемыслав Пяста в своей колонке для Myśl Polska.

«Это не наша война, не наше дело. Тот, кто утверждает обратное, или глупец, или работает на заграницу», — заключил эксперт.

По словам эксперта, полякам предлагают вести войну против «потенциально дружественного, а в настоящее время нейтрального соседа» вместе с «потенциально опасной» Украиной ради интересов союзников по НАТО. Историк подчеркнул, что интересам Польши соответствует мир, «а не развязывание военного конфликта с Россией, тем более что в нем мы, скорее всего, понесем поражение».

