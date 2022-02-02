Псаки: США больше не называют вторжение на Украину «неминуемым»

Власти США больше не используют термин «неминуемым» при упоминании вероятного «вторжения» РФ на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

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Она пояснила, что использование этого слова прекращено, поскольку оно говорит о том, что США знают, что решение о нападении принято. По словам Псаки, США не знают, принял ли президент Путин такое решение.

Представитель Белого дома также указала на то, что в большинстве случаев американские власти говорили о нападении РФ «в любой момент».

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:УкраинаСША
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