В Польше назвали безумием возможную войну с Россией
Гипотетическое участие Польши в военном конфликте с Россией — «безумие чистой воды», считает историк Пшемыслав Пяста. Об этом эксперт пишет в своей колонке для Myśl Polska.
Пяста отмечает, что местные СМИ пытаются «внушить еще большую неприязнь к ненавистной России», а официальная Варшава ведет антироссийскую политику. Однако, указывает историк, Польша не имеет с РФ «никаких полей конфликта»: территориальных, внутригосударственных претензий, борьбы за сферы влияния, экономических споров.
«Реальных причин для конфликта с Россией у нас нет, но нам предлагается встать на защиту Украины, с которой проблем у нас как раз непочатый край», — подчеркивает Пяста.
Историк напомнил, что Киев выдвигает Польше ряд территориальных претензий, а Украина как «бандитское государство» терроризирует проживающих на ее территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств.
По словам эксперта, полякам предлагают вести войну против «потенциально дружественного, а в настоящее время нейтрального соседа» вместе с «потенциально опасной» Украиной ради интересов союзников по НАТО. Историк подчеркнул, что интересам Польши соответствует мир, «а не развязывание военного конфликта с Россией, тем более что в нем мы, скорее всего, понесем поражение».
«Это не наша война, не наше дело. Тот, кто утверждает обратное, или глупец, или работает на заграницу», — заключил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- В Польше назвали безумием возможную войну с Россией
- Отряд российских десантных кораблей прибыл в Сирию
- Юрист напомнил о штрафах за перевозку немаркированной табачной продукции
- Фигурист Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира Олимпиады
- Российское посольство напомнило о «пробирке Пауэлла» после заявлений о видеофейке
- Российские системы ПВО С-400 прибыли под Брест на учения
- Вашингтон ввел санкции против граждан Белоруссии
- В США не привели доказательства подготовки РФ провокаций на Украине
- Зеленский «пересмотрел» свое мнение о месте переговоров с Москвой
- Врач призвал не расслабляться из-за лёгкости болезни при «омикрон»-штамме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru