Пяста отмечает, что местные СМИ пытаются «внушить еще большую неприязнь к ненавистной России», а официальная Варшава ведет антироссийскую политику. Однако, указывает историк, Польша не имеет с РФ «никаких полей конфликта»: территориальных, внутригосударственных претензий, борьбы за сферы влияния, экономических споров.

«Реальных причин для конфликта с Россией у нас нет, но нам предлагается встать на защиту Украины, с которой проблем у нас как раз непочатый край», — подчеркивает Пяста.

Историк напомнил, что Киев выдвигает Польше ряд территориальных претензий, а Украина как «бандитское государство» терроризирует проживающих на ее территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств.

По словам эксперта, полякам предлагают вести войну против «потенциально дружественного, а в настоящее время нейтрального соседа» вместе с «потенциально опасной» Украиной ради интересов союзников по НАТО. Историк подчеркнул, что интересам Польши соответствует мир, «а не развязывание военного конфликта с Россией, тем более что в нем мы, скорее всего, понесем поражение».

«Это не наша война, не наше дело. Тот, кто утверждает обратное, или глупец, или работает на заграницу», — заключил эксперт.

