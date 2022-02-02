СМИ раскрыли детали ответа США и НАТО на предложения России по безопасности
США и НАТО не поддерживают предложенные Россией пункты гарантий безопасности, заявляя, что присутствие сил страны и альянса в Европе «ограничено, пропорционально и соответствует обязательствам». Об этом пишет El País, ссылаясь на письменный ответ Вашингтона Москве.
Испанская газета отмечает, что США, как и обещали, не стали развертывать значительные дополнительные силы или ядерное оружие. Однако Вашингтон может усилить присутствие в Восточной Европе на фоне укрепления силовых позиций РФ или ее агрессии в отношении Украины.
Кроме того, в НАТО заявили, что не стремятся к конфронтации с Россией и предлагают полностью восстановить отношения и открыть закрытые с октября 2021 года представительства. Вместе с тем альянс предупреждает, что «не может идти на компромисс с принципами, на которых основана евроатлантическая безопасность» и готов принимать все необходимые меры для защиты организации и союзников.
Также Североатлантический альянс предлагает ряд «мер доверия»: создание линии для экстренных гражданских контактов, использование военных каналов связи для снижения рисков, снижение порога задействованных в военных маневрах сил, проведение консультаций по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве.
Кроме того, НАТО призывает Москву возобновить выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и участвовать в консультативной группе, предоставляя подробные данные о своих войсках, а также проводить консультации по уменьшению угроз в киберпространстве и в космосе.
Как отмечает El País, НАТО относится к переговорам с РФ с большой осторожностью, указывая, что «ни одному другому партнеру не было предложено сопоставимых отношений или аналогичных институциональных рамок». Однако Россия, по мнению альянса, разрушила доверие и «бросила вызов основополагающим принципам евроатлантической архитектуры безопасности». Тем не менее, организация продолжит «стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда ее действия сделают это возможным», и призывает Москву к конструктивному диалогу, прогресс в которых будет зависеть от «отката российского военного развертывания на Украине и вокруг нее».
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