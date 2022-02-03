NYT: РФ планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину

Как пишет издание, российский план включает в себя постановку и съемку сфабрикованных нападений украинских военных либо на территорию России, либо на русскоязычных людей на востоке Украины. Россия, по словам чиновников, намерена использовать видео, чтобы обвинить Украину в геноциде русскоязычных людей.

«Затем Россия воспользуется этим видео, чтобы оправдать нападение, или попросит лидеров сепаратистов в регионе Донбасса на востоке Украины призвать российскую интервенцию», - пишет газета.

Отмечается, что должностные лица не будут публиковать никаких прямых доказательств российского плана или того, как они узнали о нем, заявив, что это поставит под угрозу их источники и методы.

