СМИ: США перебросят дополнительные войска в Восточную Европу

По данным собеседников канала, «в ближайшие дни» в Польшу отправят две тысячи военнослужащих, ещё несколько тысяч перебросят на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.

Ранее спикер Сената Румынии Флорин Кыцу заявил, что Россия не вправе требовать убрать из страны комплекс ПРО США.

