СМИ: США перебросят дополнительные войска в Восточную Европу
2 февраля 202217:54
Президент США Джо Байден одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным собеседников канала, «в ближайшие дни» в Польшу отправят две тысячи военнослужащих, ещё несколько тысяч перебросят на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.
Ранее спикер Сената Румынии Флорин Кыцу заявил, что Россия не вправе требовать убрать из страны комплекс ПРО США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru