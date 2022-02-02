СМИ: США перебросят дополнительные войска в Восточную Европу

Президент США Джо Байден одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

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По данным собеседников канала, «в ближайшие дни» в Польшу отправят две тысячи военнослужащих, ещё несколько тысяч перебросят на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.

Ранее спикер Сената Румынии Флорин Кыцу заявил, что Россия не вправе требовать убрать из страны комплекс ПРО США.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НАТОСШАДжо Байден
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